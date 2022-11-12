"Вижу, что защитник секунд пять замахивался, поэтому я ножку и подставил. Как сегодня [можно было] не ставить пенальти, если там железобетон? Для этого есть ВАР. Судья молодец, разобрался в ситуации", - цитирует футболиста "Матч ТВ".
На 37-й минуте матча между "Ростовом" и "Крыльями Советов" защитник самарцев Фернандо ударил по ноге Комличенко в своей штрафной. После просмотра видеоповтора арбитр встречи назначил пенальти, который реализовал Дмитрий Полоз.
Подопечные Валерия Карпина одержали уверенную победу в Самаре – 3:1. Помимо полоза голами отметились Максим Осипенко и Данил Глебов.
Комличенко – о пенальти в ворота "Крыльев": защитник секунд пять замахивался, поэтому я ногу подставил
Форвард "Ростова" Николай Комличенко высказался об эпизоде с назначением пенальти в ворота "Крыльев Советов" в первом тайме матча 17-го тура РПЛ.
Фото: Sport24