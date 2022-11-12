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Мележиков: у Айртона есть возможность приостановить контракт со "Спартаком". Думаю, что он не сделает это

Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков высказался о будущем в команде бразильского защитника Айртона.
Фото: Чемпионат.com
– Может ли Айртон приостановить контракт? Есть такая возможность. Думаю, что вряд ли сделает это. Рассчитываем ли его продать? Посмотрим. Что касается выкупа, в контракте все прописано. Условия пока не меняли, – приводит слова Мележикова "Чемпионат".

Бразильский защитник Лукас Айртон перешел в московский "Спартак" зимой 2019 года из бразильского клуба "Флуминенсе". В марте 2022 года Айртон отправился в аренду во "Фламенго", за который выступает и сейчас. 31 декабря 2022 года Лукас согласно соглашению должен вернуться в "Спартак". В текущем сезоне Айртон провел 40 матчей за "Фламенго", забил два мяча, отдал шесть результативных передач. За "Спартак" Лукас в сумме провел 108 игр, забил четыре мяча и отдал одиннадцать результативных передач.


Мележиков Айртон Спартак
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