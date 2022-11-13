Напомним, в июле 2019 года Алексей Сутормин перешел из "Оренбурга" в "Рубин". Уже неделю спустя полузащитник перебрался в "Зенит". При этом сообщалось, что петербуржцы отдали за него 50 тысяч рублей.
"Сычевой — находка для "Оренбурга", но это не первый номер в линию нападения для "Зенита". Может быть, они его и подпишут однажды. Если "Зенит" уже покупал игрока у "Оренбурга" за 50 тысяч рублей, то что мешает им сделать это еще раз? Думаю, Сычевой может перейти из "Оренбурга" в "Зенит" за 50 тыс рублей, как Сутормин", - приводит слова Петржелы Sport24.
В воскресенье, 13 ноября Владимир Сычевой оформил хет-трик в ворота "Краснодара", который помог "Оренбургу" разгромить "быков" в матче 17-го тура РПЛ (5:1). После этого форвард догнал Квинси Промеса в гонке бомбардиров РПЛ. Теперь у обоих на счету по 14 мячей в первой части сезона. Ранее "Оренбург" объявил о продлении контракта с Сычевым до 2024 года. Предыдущее соглашение нападающего с клубом завершалось в конце этого сезона.
Петржела: Сычевой может перейти в "Зенит" за 50 тысяч рублей, как Сутормин
Экс-тренер "Зенита" Властимил Петржела заявил, что "Зенит" мог бы подписать из "Оренбурга" Владимира Сычевого за ту же сумму, которую заплатил за Алексея Сутормина.
Фото: ФК "Оренбург"