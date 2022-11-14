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Кузьмичев - о Галактионове: надо иметь характер, чтобы перейти в команду, которая находится в такой сложной ситуации

Экс-глава академии "Локомотива" Владимир Кузьмичев прокомментировал назначение Михаила Галактионова главным тренером клуба.
Фото: РФС
"Он везде, где работал, добивался положительного результата. С "Пари НН", например. А для того, чтобы перейти в команду, которая находится в такой сложной ситуации, надо иметь характер. Мне это нравится", - цитирует Кузьмичева "РБ Спорт".

Напомним, "Локомотив" в воскресенье, 13 ноября объявил о назначении Михаила Галактионова новым главным тренером клуба. Специалист подписал с "железнодорожниками" контракт до 2024 года с возможностью продления еще на один сезон. Ради перехода в "Локомотив" Галактионов покинул "Пари НН", который возглавлял с лета этого года. Кроме того, он продолжает оставаться наставником молодежной сборной России.

До "Пари НН" Галактионов много лет возглавлял молодежные и юношеские сборные России нескольких возрастов. С 2017 по 2018 год он недолго тренировал "Ахмат".


Кузьмичев Галактионов Локомотив
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