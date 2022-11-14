"По матчу "Локомотив" - "Спартак" рассмотрим следующие эпизоды: не все игроки "Локомотива" прошли через микст-зону. Плюс болельщики хозяев скандировали ненормативную лексику. Так же будет рассмотрено неподобающее поведение "Спартака" — 6 игроков получили желтые карточки", - цитирует функционера Sport24.
Напомним, "Локомотив" в домашних стенах сыграл со "Спартаком" 12 ноября. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых. "Железнодорожники" смогли забить один мяч на 87-й минуте – ворота Александра Селихова поразил Вильсон Изидор.
"Локомотив" по итогам тура остался на 14-м месте в таблице Российской Премьер-лиги.
Григорьянц: КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение "Спартака" в матче с "Локомотивом"
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какие эпизоды матча 17 тура РПЛ между "Локомотивом" и "Спартаком" будут рассмотрены на заседании организации.
Фото: РФС