"Галактионов — отличный тренер. Когда в начале осени мы рассматривали вариант приглашения российского тренера в "Локомотив", он безусловно возглавлял наш список кандидатов. Желаю ему удачи!" — цитирует функционера ТАСС.
"Локомотив" объявил о назначении Галактионова днем ранее. До этого специалист работал в "Пари Нижнем Новгороде", который возглавил минувшим летом.
Москвичи по итогам первой части действующего чемпионата России оказались на 14-м месте в турнирной таблице, "железнодорожники" набрали 13 очков в 17-ти турах.
Цорн: "Локомотив" рассматривал приглашение Галактионова еще в начале осени – он возглавлял наш список
Экс-спортивный директор "Локомотива" Томас Цорн поделился мнением о назначении главным тренером красно-зеленых Михаила Галактионова.
Фото: "Советский спорт"