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Семак – о предстоящей игре "Зенита" с "Факелом": любой команде, которая играет в Воронеже, приходится достаточно сложно

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о подготовке команды к кубковой встрече с воронежским "Факелом".
Фото: ФК "Зенит"
– У "Факела" – великолепная поддержка болельщиков, да и поле нивелирует разницу в классе игроков, в том, что касается технического оснащения. В таких матчах на первое место выходят эмоции, настрой, желание, движение, борьба – те качества, разница в которых между игроками не такая большая. Любой команде, которая играет в Воронеже, приходится достаточно сложно, – передает слова Семака клубная пресс-служба.

"Факел" и "Зенит" встретятся между собой послезавтра, в среду, 16 ноября, в 18:00 по московскому времени. Игра пройдет в рамках пятого тура группового этапа Кубка России. В первом матче этих же клубов была зафиксирована домашняя победа сине-бело-голубых со счетом 2:0. В РПЛ эти клубы сыграли 1:1. "Факел" идет на последнем месте в группе, "Зенит" – третий. Воронежцев и питерцев опережают самарские "Крылья Советов" и московский "Спартак". После очной встречи "Зенит" примет на своем поле красно-белых, а "Факел" сыграет на выезде с самарскими "Крыльями Советов".


Кубок России Семак Зенит Факел
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