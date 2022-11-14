– У "Факела" – великолепная поддержка болельщиков, да и поле нивелирует разницу в классе игроков, в том, что касается технического оснащения. В таких матчах на первое место выходят эмоции, настрой, желание, движение, борьба – те качества, разница в которых между игроками не такая большая. Любой команде, которая играет в Воронеже, приходится достаточно сложно, – передает слова Семака клубная пресс-служба.
"Факел" и "Зенит" встретятся между собой послезавтра, в среду, 16 ноября, в 18:00 по московскому времени. Игра пройдет в рамках пятого тура группового этапа Кубка России. В первом матче этих же клубов была зафиксирована домашняя победа сине-бело-голубых со счетом 2:0. В РПЛ эти клубы сыграли 1:1. "Факел" идет на последнем месте в группе, "Зенит" – третий. Воронежцев и питерцев опережают самарские "Крылья Советов" и московский "Спартак". После очной встречи "Зенит" примет на своем поле красно-белых, а "Факел" сыграет на выезде с самарскими "Крыльями Советов".
Семак – о предстоящей игре "Зенита" с "Факелом": любой команде, которая играет в Воронеже, приходится достаточно сложно
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о подготовке команды к кубковой встрече с воронежским "Факелом".
Фото: ФК "Зенит"