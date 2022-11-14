- Переговоры с "Химками" продолжаются. Пытаемся сблизить позиции. Футболисты рассматривают варианты дальнейшего продолжения карьеры. Клуб погасил большую часть долгов, - передает слова Зотова Sport24.
Ранее появилась информация о задолженностях по заработной плате перед футболистами и уволенными главными тренерами со стороны подмосковных "Химок", а также о планах клуба расстаться с большим количеством игроков из текущего состава в зимнее трансферное окно.
Гендиректор профсоюза футболистов: "Химки" погасили большую часть долгов
Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов рассказал о ситуации с задолженностями по заработной плате в подмосковных "Химках".
Фото: РПЛ