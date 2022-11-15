"Слуцкому сейчас необходимо отдохнуть, как минимум, год. В футболе происходит выгорание из-за разных эмоций. На мой взгляд, ему поменьше надо было размениваться на всякие ток-шоу, блогеров, КВН, а концентрироваться на своей профессии. Хотя может это ему и помогало", - цитирует Белоуса "Спорт день за днем".
Напомним, ранее сегодня "Рубин" объявил об уходе Слуцкого. Специалист возглавлял казанцев с декабря 2019 года. Под его руководством команда впервые покинула РПЛ в прошлом сезоне, заняв предпоследнее место в турнирной таблице. После 18 туров казанцы занимают четвертое место в турнирной таблице Первой лиги.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Юрий Уткульбаев, с которым команда проведет последние матчи этого календарного года.
Белоус: Слуцкому надо было поменьше размениваться на ток-шоу, блогеров и КВН
Бывший гендиректор "Москвы" Юрий Белоус прокомментировал уход Леонида Слуцкого с поста главного тренера "Рубина".
Фото: ФК "Рубин"