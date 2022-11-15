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Габулов: Селихов находится в лучшей форме по сравнению с остальными вратарями сборной

Экс-голкипер ЦСКА и "Динамо" Владимир Габулов рассказал, кто должен заменить в основе сборной травмированного Матвея Сафонова.
Фото: Sport24
"Три оставшихся голкипера равны. У Шунина больше опыта выступления за сборную России. Селихов находится в лучшей форме по сравнению с остальными вратарями. Песьякова тренерский штаб сборной знает лучше", - цитирует Габулова "РБ Спорт".

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Матвей Сафонов не полетел со сборной России на матч против Таджикистана. У голкипера обнаружилось повреждение, поэтому он покинул базу национальной команды и отправился в расположение "Краснодара".

Сборная России в ноябре сыграет два товарищеских матча: 17-го числа соперником команды Валерия Карпина станет сборная Таджикистана, а 20-го она встретится со сборной Узбекистана.


Габулов Селихов Сборная России Сафонов Шунин Песьяков
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