"Три оставшихся голкипера равны. У Шунина больше опыта выступления за сборную России. Селихов находится в лучшей форме по сравнению с остальными вратарями. Песьякова тренерский штаб сборной знает лучше", - цитирует Габулова "РБ Спорт".
Напомним, ранее сегодня стало известно, что Матвей Сафонов не полетел со сборной России на матч против Таджикистана. У голкипера обнаружилось повреждение, поэтому он покинул базу национальной команды и отправился в расположение "Краснодара".
Сборная России в ноябре сыграет два товарищеских матча: 17-го числа соперником команды Валерия Карпина станет сборная Таджикистана, а 20-го она встретится со сборной Узбекистана.
Габулов: Селихов находится в лучшей форме по сравнению с остальными вратарями сборной
Экс-голкипер ЦСКА и "Динамо" Владимир Габулов рассказал, кто должен заменить в основе сборной травмированного Матвея Сафонова.
Фото: Sport24