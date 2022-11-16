- Для меня вся история с Димой была неожиданной. Когда вышла новость, у нас был тренировка в этот день - и Дима тренировался с командой. Еду домой - и вижу в новостях, что он выведен из состава. Позвонил ему - что, как? Он сказал, что пока сам не понимает. Написал сразу Мише Кержакову - что делать будем? Миша выставил пост, мы это сразу поддержали. На следующий день было собрание, Александр Иванович (Медведев) высказался. И Дима встал, сказал - ребята, не ожидал, что так все получится, у нас реально есть команда, коллектив, - приводит комментарий Мостового "РБ Спорт".
Напомним, что в матче 16 тура РПЛ между "Зенитом" и "Ахматом" (1:2) центральный защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков потерял мяч, что привело ко второму забитому мячу. Дмитрия заменили на 32-минуте, вместо него вышел Круговой. После матча, наставник сине-бело-голубых Сергей Семак сказал, что гол полностью вина Чистякова, а гендиректор "Зенита" заявил, что игрок выведен из состава. СМИ сообщили, что руководство петербургского клуба подозревает, что защитник намеренно ошибся, так как ранее появилась информация об интересе к нему от "Ахмата". Первым Чистякова в своей социальной сети поддержал вратарь Михаил Кержаков, после остальные футболисты "Зенита" присоединились к поддержке. А сам Чистяков тренировался в основном составе и готовился к игре с "Торпедо" (2:0), где провел весь матч на скамейке запасных.
Андрей Мостовой - о ситуации с Чистяковым: история с Димой была неожиданной
Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой высказался о ситуации с центральным защитником команды Дмитрием Чистяковым.
Фото: ФК "Зенит"