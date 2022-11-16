Как сообщают СМИ, чешский специалист Марцел Личка является кандидатом на пост главного тренера "Краснодара".
Марцел Личка возглавил "Оренбург" летом 2020 года. Под его руководством команда вышла в РПЛ, победив в стыковых матчах "Уфу" (4:3) по сумме двух встреч. В этом сезоне оренбуржцы занимают 8 место, имея на своем счету 25 очков. "Краснодар" также набрал 25 баллов и располагается на строчку выше. Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Краснодар" решил уволить нынешнего наставника команды Александра Сторожука.
Источник:телеграм-канал журналиста Сергея Ильева
Журналист Ильев: "Краснодар" рассматривает Личку на пост главного тренера
"Краснодар" хочет пригласить на пост главного тренера нынешнего наставника "Оренбурга" Марцела Личку.
Фото: ФК "Оренбург"