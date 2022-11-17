– Что с моим будущем? Не переживайте, все будет хорошо. (Смеется). Скоро приму новую команду, – приводит слова Юрана "РБ Спорт".
Последним клубом, который возглавлял Сергей Юран, являются подмосковные "Химки". Он покинул этот клуб в августе 2022 года, а возглавил его в феврале этого же года. В предыдущем сезоне Юран сохранил подмосковный клуб в Российской премьер-лиге, пройдя через стыковые матчи со своей бывшей командой – "СКА-Хабаровск". Текущий сезон при Сергее "Химки" тоже начали неплохо, в первом туре сыграли вничью с "Зенитом", набирали очки и дальше, но тем не менее Юран был уволен.
Юран: все будет хорошо, скоро приму новую команду
Бывший главный тренер подмосковных "Химок" Сергей Юран высказался о своем будущем.
Фото: "СЭ"