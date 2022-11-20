- По поводу готовности — мы идем в графике. В рамках тех планов, что для себя наметили. Ну и приблизительно в одинаковой степени готовности находятся сегодня все стадионы второй очереди. Думаю, в Москве примерно в одно время все арены будут готовы к внедрению системы. В феврале обязаны иметь стопроцентную готовность. Что касается посещаемости, уверен, что она упадет. Если без Fan ID у нас сейчас в среднем ходят порядка 12-15 тысяч человек, думаю, раза в три она должна упасть, - приводит комментарий Мележикова "СЭ".
Напомним, что с нынешнего сезона на стадионах действует Fan ID. Для того ,чтобы посетить стадион болельщики должны оформить цифровую карту. Сейчас система действует на стадионах в Екатеринбурге, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде и Ростове. С 2023 года болельщики обязаны будут получить цифровую карту для посещения любого стадиона в РПЛ. Фанаты "Спартака" приняли решение о бойкоте футбольных матчей и не ходят на стадион с зимы 2022 года. К ним присоединились представители фанатских объединений других клубов. "Ландскрона" (объединение фанатов "Зенита") объявила, что будет посещать "Газпром Арену" и поддерживать "Зенит" до введения Fan ID. Болельщики выражают недовольство сложностью получения цифровой карты. Вчера депутат Госдумы Свищев заявил, что проведение круглого стола по Fan ID отложено.
Мележиков: после введения Fan ID посещаемость упадет
Генеральный директор "Спартака" прокомментировал введение Fan ID на "Открытии Банк Арене".
Фото: ТАСС