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П1 2.55X 3.15П2 2.85
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16:00
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Узбекистан
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П1 3X 3.2П2 2.55
Словакия
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ЧилиНе начат
П1 2.9X 3.2П2 2.55
Норвегия
16:00
ФинляндияНе начат
П1 1.56X 3.95П2 6.4
Северная Македония
16:00
АзербайджанНе начат
П1 1.67X 3.7П2 5.4
Словения
17:00
ЧерногорияНе начат
П1 2.03X 3.35П2 3.85
Оман
17:00
БеларусьНе начат
Люксембург
17:00
БолгарияНе начат
П1 2.6X 3.25П2 2.8
Израиль
19:30
КипрНе начат
П1 1.52X 4.3П2 6.4
Венесуэла
20:00
СирияНе начат
Молдова
21:30
РумынияНе начат
П1 4.7X 3.6П2 1.79
Мальта
22:00
ИрландияНе начат
П1 7.2X 4.3П2 1.48
Венгрия
22:15
ГрецияНе начат
П1 2.27X 3.25П2 3.3
Австрия
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П1 3.25X 3.1П2 2.4
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Мележиков: после введения Fan ID посещаемость упадет

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Генеральный директор "Спартака" прокомментировал введение Fan ID на "Открытии Банк Арене".
Фото: ТАСС
- По поводу готовности — мы идем в графике. В рамках тех планов, что для себя наметили. Ну и приблизительно в одинаковой степени готовности находятся сегодня все стадионы второй очереди. Думаю, в Москве примерно в одно время все арены будут готовы к внедрению системы. В феврале обязаны иметь стопроцентную готовность. Что касается посещаемости, уверен, что она упадет. Если без Fan ID у нас сейчас в среднем ходят порядка 12-15 тысяч человек, думаю, раза в три она должна упасть, - приводит комментарий Мележикова "СЭ".

Напомним, что с нынешнего сезона на стадионах действует Fan ID. Для того ,чтобы посетить стадион болельщики должны оформить цифровую карту. Сейчас система действует на стадионах в Екатеринбурге, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде и Ростове. С 2023 года болельщики обязаны будут получить цифровую карту для посещения любого стадиона в РПЛ. Фанаты "Спартака" приняли решение о бойкоте футбольных матчей и не ходят на стадион с зимы 2022 года. К ним присоединились представители фанатских объединений других клубов. "Ландскрона" (объединение фанатов "Зенита") объявила, что будет посещать "Газпром Арену" и поддерживать "Зенит" до введения Fan ID. Болельщики выражают недовольство сложностью получения цифровой карты. Вчера депутат Госдумы Свищев заявил, что проведение круглого стола по Fan ID отложено.


Мележиков
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