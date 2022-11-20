- Эксперты критикуют игру сборной? Я вообще их не слушаю. Понимаю, что они должны что-то говорить. Да, они опытные футболисты. Но я стараюсь не обращать на это внимания. На что-то натыкаюсь, но не вчитываюсь, - приводит комментарий Хлусевича "Чемпионат".
21-летний защитник "Спартака" Даниил Хлусевич дебютировал в сборной России в матче против Киргизии (2:1) в сентябре этого года.
Напомним, что в четверг сборная России в Душанбе не смогла обыграть сборную Таджикистана. Встреча закончилась со счетом 0:0. Хлусевич провел на поле все 90 минут. После матча игру команды раскритиковали экс-игроки национальной сборной Александр Мостовой и Владислав Радимов.
Сегодня подопечные Валерия Карпина в Ташкенте сыграют товарищеский матч против Узбекистана. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.
Хлусевич: эксперты критикуют игру сборной? Я вообще их не слушаю
Защитник сборной России Даниил Хлусевич высказал мнение по поводу критики игры национальной команды.
Фото: РФС