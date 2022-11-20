"Меня предлагали "Сочи" и "Краснодару"? РПЛ интересна любому тренеру, и мне тоже было бы интересно поработать в России. Возможно, что мой представитель предложил меня клубам из России, но пока никакой конкретики нет", - цитирует Джукича Sport24.
Последним местом работы Мирослава Джукича был хихонский "Спортинг", который тогда выступал во втором по силе испанском дивизионе. Кроме того, Джукич возглавлял "Партизан", "Валенсию", "Кордобу", "Вальядолид", "Эркулес" и сборную Сербии. Специалист находится без работы с 2020 года. В феврале ему исполнилось 56 лет.
Напомним, ранее сообщалось, что старший тренер "Сочи" Вадим Гаранин покинул клуб. Также появлялась информация, что "Краснодар" рассматривает возможную замену Александра Сторожука во время зимнего перерыва в РПЛ.
Экс-тренер "Валенсии" Джукич: "Сочи" и "Краснодар"? Мне было бы интересно поработать в России
Сербский тренер Мирослав Джукич рассказал о желании поработать в РПЛ.
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