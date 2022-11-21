По данным источника, "армейцы" контактировали с представителями футболиста еще минувшим летом. Причиной отказа от подписания немецкого защитника стало его продление контракта с итальянским клубом.
Отмечается, что после переподписания соглашения до 2025 года трансфер Гюнтера стал для красно-синих неподъемным по финансам.
Гюнтер принял участие в 13-ти матчах текущего розыгрыша итальянской Серии А, записал на свой счет гол и результативную передачу.
Источник: Metaratings
Metaratings: ЦСКА отказался от трансфера Гюнтера после продления игроком контракта с "Вероной"
ЦСКА не станет подписывать защитника "Вероны" Корая Гюнтера в предстоящее зимнее трансферное окно.
Фото: Getty Images