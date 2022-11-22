"Интерес со стороны "Локомотива" в 2011 году был реальным? Это да, так и было. Они хотели, чтобы я перешел к ним, и говорили мне об этом. Увы, этого так и не случилось. Это хорошая лига, сильная. Играть там нелегко — много хороших команд. Вообще?то мне в тот момент показалось, что это здорово — что они интересовались мной", - цитирует Форлана "Матч ТВ".
Напомним, Диего Форлан завершил футбольную карьеру в 2019 году. В 2011 году он перебрался из "Атлетико" в "Интер". Кроме того, нападающий выступал за "Манчестер Юнайтед", "Вильярреал", "Индепендьенте" и еще несколько команд. Его последним клубом стал "Китчи" из Гонконга.
В активе Форлана 36 забитых мячей в 112 матчах в составе сборной Уругвая. Он входит в топ-3 лучших бомбардиров за всю историю национальной команды, уступая только Эдинсону Кавани и Луису Суаресу.
Экс-форвард сборной Уругвая Форлан: "Локомотив" хотел, чтобы я перешел к ним в 2011. Здорово, что они интересовались
Бывший нападающий сборной Уругвая Диего Форлан рассказал, что в 2011 году мог стать игроком "Локомотива".
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