"Шансы были. Но я не рассматривал эти предложения всерьез. Я играл в лучшем клубе страны. И я мог в нем остаться. Мне кажется, из "Зенита" не уходят для того, чтобы перейти в другой российский клуб", - приводит слова Оздоева Sport24.
Напомним, Магомед Оздоев летом стал свободным агентом после окончания контракта с "Зенитом". Сообщалось, что в услугах полузащитника были заинтересованы "Торпедо" и "Урал", но в итоге Оздоев стал игроком "Фатих Карагюмрюк", выступающего в чемпионате Турции.
В нынешнем сезоне Оздоев провел 12 матчей за турецкий клуб, в которых отметился двумя результативными передачами. Контракт россиянина с "Фатих Карагюмрюк" рассчитан до лета 2024 года.
Оздоев - об отказе от предложений клубов РПЛ: из "Зенита" не уходят, чтобы перейти в другой российский клуб
Экс-полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев объяснил, почему летом не перешел в другой российский клуб.
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