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Масалитин - о победе "Урала" над ЦСКА по пенальти: сегодня нервы и исполнительское мастерство было выше у хозяев

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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал Rusfootball.info поражение "красно-синих" от "Урала" в серии пенальти в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
Фото: РБ Спорт
- Серия пенальти - всегда лотерея, - отметил Масалитин. - Тут в принципе очень много зависит от нервов и, естественно, исполнительского мастерства, но сегодня оно было выше у "Урала". Тем не менее по игре очень понравился первый тайм в исполнении ЦСКА: было командное движение, играли остро. Могли забить: моментов было создано достаточно, но никак не могли довести дело до логического завершения.

Не знаю, как там по поводу пенальти, когда мяч в руку попал Набабкину сзади, но пенальти в сторону "Урала" - сто процентов: мяч идет в створ ворот и попадает в руку. То есть если бы шел куда-то в сторону, то еще можно было бы что-то говорить, но мяч-то идет в сторону ворот...
Думаю, что во втором тайме уже команды доигрывали. Особого движения уже не было. Неважная игра уже, конечно же, пошла. Ну а в серии пенальти уже больше повезло "Уралу".

Алина Гущина, Rusfootball.info


Урал ЦСКА Масалитин
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