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Витсель: Дзюба – лучший российский игрок, с которым доводилось играть в "Зените"

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Экс-игрок "Зенита" Аксель Витсель назвал Дзюбу лучшим игроком, с которым он играл в российском клубе.
Фото: ФК "Зенит"
Лучший российский игрок, с которым довелось играть в "Зените"? Думаю, Дзюба. Почему он? Потому что у него разнообразный профайл. Он и тот, кто забивает, и тот, кто может придержать мяч. Также двигается на поле очень прилично, - приводит комментарий Витселя "Матч ТВ".

Игрок сборной Бельгии Аксель Витсель и экс-форвард сборной России Артем Дзюба вместе играли в "Зените" в период с 2015 по по 2016 годы.

Футболисты выиграли один Суперкубок России и один Кубок России. За "Зенит" Дзюба выступал с лета 2015 года. Всего за сине-бело-голубых россиянин провел 249 матчей, в которых забил 108 голов и отдал 71 голевую передачу. Выступая за "Зенит", Артем стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России, вторым голеадором в истории клуба и третьим ассистентом после Андрея Аршавина и Мигеля Данни. С сине-бело-голубыми Дзюба выиграл 4 титула РПЛ, 2 Кубка России и 4 суперкубка России.

Аксель Витсель покинул Зенит зимой 2017 года, перейдя в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь".


Дзюба Витсель Зенит
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