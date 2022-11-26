Как сообщают СМИ, сегодня владелец "Сочи" Борис Ротенберг представил команде Курбана Бердыева в качестве главного тренера. Отмечается, что скоро о назначении специалиста будет объявлено официально.
Курбан Бердыев в этом сезоне работал в иранском "Тракторе". Под его руководством команда после 11 сыгранных туров располагается на 7 месте. В России Бердыев известен по работе в "Рубине" и "Ростове". С казанской командой специалист дважды выигрывал титул чемпиона России, а с желто-синими становился серебряным призером и выходил в групповой эта Лиги чемпионов.
"Сочи" с 25-ю очками находится на 9 месте после первой части сезона РПЛ.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": Бердыев представлен игрокам "Сочи" в качестве главного тренера
Курбан Бердыев близок к назначению главным тренером "Сочи".
Фото: ФК "Ростов"