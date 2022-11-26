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"Чемпионат": Бердыев представлен игрокам "Сочи" в качестве главного тренера

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Курбан Бердыев близок к назначению главным тренером "Сочи".
Фото: ФК "Ростов"
Как сообщают СМИ, сегодня владелец "Сочи" Борис Ротенберг представил команде Курбана Бердыева в качестве главного тренера. Отмечается, что скоро о назначении специалиста будет объявлено официально.

Курбан Бердыев в этом сезоне работал в иранском "Тракторе". Под его руководством команда после 11 сыгранных туров располагается на 7 месте. В России Бердыев известен по работе в "Рубине" и "Ростове". С казанской командой специалист дважды выигрывал титул чемпиона России, а с желто-синими становился серебряным призером и выходил в групповой эта Лиги чемпионов.

"Сочи" с 25-ю очками находится на 9 месте после первой части сезона РПЛ.

Источник: "Чемпионат"


Бердыев Сочи
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