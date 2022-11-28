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Семшов: РФС сделает так, что мы будем играть в официальных матчах – возможно, даже в Кубке Азии

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Экс-полузащитник "Динамо" Игорь Семшов высказался о возможности перехода РФС в Азиатскую конфедерацию.
Фото: ПФК "Арсенал"
"Думаю, что РФС сделает так, что мы будем играть в официальных матчах и участвовать в отборе на чемпионат мира, возможно, даже играть в Кубке Азии. Да, если мы будем членом АФК, то нас ждут долгие перелеты, но по стране мы тоже много летаем", – цитирует Семшова Metaratings.

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что исполком обсудит возможность перехода российского футбола в АФК в ходе ближайшего заседания.

Национальные и клубные команды России не принимают участие в турнирах, проводимых ФИФА и УЕФА из-за временного отстранения. Сборная пропускает текущий розыгрыш чемпионата мира, а также не сможет побороться за путевку на Евро-2024.


Семшов РФС АФК
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