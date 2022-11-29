Селюк: участники ЧМ-2022 могут перейти в российские клубы, почему нет? Есть же латиноамериканские сборные

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что клубы РПЛ могут в зимнее трансферное окно подписать игроков, которые играют на ЧМ-2022 в Катаре.

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Чемпионат мира по футболу проходит прямо сейчас, в Катаре. В этом году мировое первенство проходит в крайне непривычное время – не летом, а с ноября по декабрь 2022 года. Чемпионат мира стартовал 20 ноября матчем-открытия между сборными Катара и Эквадора (0:2) и завершится 18 декабря финальным матчем. Из латиноамериканских сборных в Катаре играют национальные команды Аргентины, Бразилии, Уругвая, Мексики и Эквадора. Бразилия и Аргентина являются одними из главных фаворитом ЧМ, Уругвай, Мексика и Эквадор будут бороться за вторую путевку в плей-офф в своих матчах третьего тура. Эквадор, в частности, сегодня встретится с Сенегалом, в 18:00 по московскому времени. – Футболисты после ЧМ-2022 могут перейти в клубы РПЛ, почему бы и нет? Кроме европейских сборных, есть латиноамериканские. В "Зените" платят хорошие деньги, они толпой готовы пойти куда хочешь. Другой вопрос, что они как придут за деньги, так могут за деньги уйти, как в случае с Юри Альберто, который сразу свалил, – цитирует Селюка Metaratings Чемпионат мира по футболу проходит прямо сейчас, в Катаре. В этом году мировое первенство проходит в крайне непривычное время – не летом, а с ноября по декабрь 2022 года. Чемпионат мира стартовал 20 ноября матчем-открытия между сборными Катара и Эквадора (0:2) и завершится 18 декабря финальным матчем. Из латиноамериканских сборных в Катаре играют национальные команды Аргентины, Бразилии, Уругвая, Мексики и Эквадора. Бразилия и Аргентина являются одними из главных фаворитом ЧМ, Уругвай, Мексика и Эквадор будут бороться за вторую путевку в плей-офф в своих матчах третьего тура. Эквадор, в частности, сегодня встретится с Сенегалом, в 18:00 по московскому времени.