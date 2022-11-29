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Чемпионат Мира

ЧМ2022
Нидерланды
18:00
КатарНе начат
П1 1.24X 6.6П2 13
Эквадор
18:00
СенегалНе начат
П1 2.45X 3.15П2 3.15
Уэльс
22:00
АнглияНе начат
П1 7.2X 4.3П2 1.5
Иран
22:00
СШАНе начат
П1 3.9X 3.35П2 2.06
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Селюк: участники ЧМ-2022 могут перейти в российские клубы, почему нет? Есть же латиноамериканские сборные

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Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что клубы РПЛ могут в зимнее трансферное окно подписать игроков, которые играют на ЧМ-2022 в Катаре.
Фото: Getty Images
– Футболисты после ЧМ-2022 могут перейти в клубы РПЛ, почему бы и нет? Кроме европейских сборных, есть латиноамериканские. В "Зените" платят хорошие деньги, они толпой готовы пойти куда хочешь. Другой вопрос, что они как придут за деньги, так могут за деньги уйти, как в случае с Юри Альберто, который сразу свалил, – цитирует Селюка Metaratings.

Чемпионат мира по футболу проходит прямо сейчас, в Катаре. В этом году мировое первенство проходит в крайне непривычное время – не летом, а с ноября по декабрь 2022 года. Чемпионат мира стартовал 20 ноября матчем-открытия между сборными Катара и Эквадора (0:2) и завершится 18 декабря финальным матчем. Из латиноамериканских сборных в Катаре играют национальные команды Аргентины, Бразилии, Уругвая, Мексики и Эквадора. Бразилия и Аргентина являются одними из главных фаворитом ЧМ, Уругвай, Мексика и Эквадор будут бороться за вторую путевку в плей-офф в своих матчах третьего тура. Эквадор, в частности, сегодня встретится с Сенегалом, в 18:00 по московскому времени.


Селюк Чемпионат Мира РПЛ
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