– Если честно, не думаю, что «Зенит» будет выбором для Никласа, – передает слова Нойхауза "РБ Спорт".
Нападающий бременского "Вердера" Никлас Фюллькруг был вызван в сборную Германии на чемпионат мира-2022, который проходит в Катаре. Он результативно появился на поле в матче второго тура группового этапа со сборной Испании, сравняв счет и сделав его окончательным (1:1). Фюллькруг выступает за "Вердер" с лета 2019 года, его контракт с клубом действует до лета 2025 года. В текущем сезоне Бундеслиги забил десять мячей, отдал две результативных передачи. Комментатор матча Испания – Германия Дмитрий Шнякин во время своего репортажа внешне сравнил Фюллькруга с действующим форвардом "Зенита" Иваном Сергеевым.
Агент Фюллькруга: не думаю, что "Зенит" будет выбором для Никласа
Футбольный агент Гюнтер Нойхауз заявил, что его клиент Никлас Фюллькруг не стал бы рассматривать вариант с переходом в "Зенит".
Фото: Global Look Press