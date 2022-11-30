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"РБ Спорт": заседание КДК по обстоятельствам матча Кубка России "Зенит" – "Спартак" состоится завтра

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Завтра, 1 декабря, в РФС состоится заседание КДК по обстоятельствам матча Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком".
Фото: Коммерсантъ
По информации от источника, на заседание приглашены удаленные игроки – часть из них, вероятно, будет по видеосвязи. От "Спартака" на заседание придут форвард Александр Соболев и тренер Владимир Слишкович, которые были удалены по ходу матча.

"Зенит" принимал на своем поле "Спартак" в минувшее воскресенье, 27 ноября, в матче финального тура группового этапа Кубка России. В основное время команды сыграли 0:0, после чего последовала серия пенальти, в которой сильнее оказались хозяева (4:2). Между основным временем и серией пенальти произошла массовая драка между представителями обоих клубов. Главный арбитр встречи Владимир Москалев предъявил сразу шесть красных карточек – были удалены по трое футболистов из "Зенита" и "Спартака": Барриос, Малком, Родригао, Соболев, Николсон и Селихов.

Источник: "РБ Спорт"


КДК РФС Зенит Спартак Кубок России
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