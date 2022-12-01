"Что касается Промеса, удивляет, что, несмотря на заключение ЭСК, зачинщик-провокатор выходит сухим из воды", - цитирует функционера "Чемпионат".
Сегодня КДК РФС огласил решение по инциденту с потасовкой в матче 6-го тура групповой стадии Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком", который проходил в Санкт-Петербурге. Промес не вошел в число игроков, которые получили шестиматчевую дисквалификацию. Такое наказание получили Барриос, Малком, Родригао, Николсон, Соболев и Селихов.
Медведев – о решении КДК РФС: удивляет, что зачинщик-провокатор Промес выходит сухим из воды
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев поделился мнением об отсутствии наказания для форварда "Спартака" Квинси Промеса за участие в массовой драке в матче Кубка.
Фото: РПЛ