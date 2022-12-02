Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Гана
0 - 2 0 2
УругвайЗавершен
Южная Корея
2 - 1 2 1
ПортугалияЗавершен
Камерун
22:00
БразилияНе начат
П1 9.6X 5.6П2 1.39
Сербия
22:00
ШвейцарияНе начат
П1 2.65X 3.3П2 2.8
Реклама лига ставок Сделать ставку

Юран: был интерес от клуба из Узбекистана. В теории этот вариант возможен

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-наставник "Химок" рассказал, что им интересуется клуб из Узбекистана.
Фото: РПЛ
- Был звонок из Узбекистана: интересно или неинтересно мне поработать? Пока конкретики нет. Я сказал, что всё зависит от целей и задач. В теории этот вариант возможен. Был интерес и контакт, -приводит комментарий Юрана "Чемпионат".

Сергей Юран в этом сезоне возглавлял подмосковные "Химки". В первом туре команда смогла отобрать очки у лидера РПЛ "Зенита", сыграв вничью со счетом 1:1. Всего за 4 тура подопечные Юрана набрали 7 очков и располагались на 7 месте. Но специалист был отправлен в отставку.

Ранее СМИ сообщили об интересе к Юрану клуба первой пятерки чемпионата Узбекистана.


Юран Химки
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
39-летний Дани Алвес - в старте сборной Бразилии на матч с Камеруном
Луис Суарес заплакал после вылета Уругвая с чемпионата мира
Баженов: нет никакого желания переживать за Польшу на ЧМ. Это историческая ситуация эксклюзив
Определились 15 из 16 участников плей-офф ЧМ-2022
Отец Неймара: думаю, что сын вернется на поле к финалу 2
Уругвай обыграл Гану, но не смог выйти плей-офф ЧМ-2022. Южноамериканцам не хватило одного забитого мяча 3
Южная Корея одержала волевую победу над Португалией и вышла в плей-офф ЧМ-2022 3
Турецкий журналист: маловероятно, что Николсон перейдет в "Галатасарай"
Радченко: чемпионской интриги во второй части РПЛ не будет 3
AS: "Атлетико" хочет за Феликса 100 миллионов евро. Игроком интересуются "ПСЖ", "Бавария" и "МЮ"
Роналду – первый европейский игрок, который сыграл 20 и более матчей на ЧМ и ЧЕ
Юран: был интерес от клуба из Узбекистана. В теории этот вариант возможен 2
Глава селекции ЦСКА: летом мы потратили на новичков не больше 5 миллионов евро 13
Митрофанов – о Fan ID: многие стадионы готовятся за свой счет, после чего им возместят затраты из бюджета 1
Агент Малкома: дисквалификация игрока никому не выгодна. Болельщикам нравится смотреть на сильнейших 4