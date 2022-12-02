- Был звонок из Узбекистана: интересно или неинтересно мне поработать? Пока конкретики нет. Я сказал, что всё зависит от целей и задач. В теории этот вариант возможен. Был интерес и контакт, -приводит комментарий Юрана "Чемпионат".
Сергей Юран в этом сезоне возглавлял подмосковные "Химки". В первом туре команда смогла отобрать очки у лидера РПЛ "Зенита", сыграв вничью со счетом 1:1. Всего за 4 тура подопечные Юрана набрали 7 очков и располагались на 7 месте. Но специалист был отправлен в отставку.
Ранее СМИ сообщили об интересе к Юрану клуба первой пятерки чемпионата Узбекистана.
Юран: был интерес от клуба из Узбекистана. В теории этот вариант возможен
Экс-наставник "Химок" рассказал, что им интересуется клуб из Узбекистана.
Фото: РПЛ