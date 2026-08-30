Латышонок: я мог остаться в "Зените", ждать шанса и получать деньги

Я мог остаться в "Зените", ждать шанса и получать деньги. Я не хочу так", - сказал Латышонок.
В текущее летнее трансферное окно Евгений Латышонок вернулся в "Балтику" из которой в 2024 году переходил в "Зенит". Права на 28-летнего вратаря выкупил футбольный клуб "Нижний Новгород", который отдал игрока калининградцам в аренду до конца нынешнего сезона.
В прошлом сезоне Латышонок потерял место в составе петербургской команды, проиграв конкуренцию Денису Адамову. За сине-бело-голубых голкипер провел 41 матч, пропустил 27 мячей и 21 раз оставил ворота "сухими".
Источник: "Чемпионат"