Экс-арбитр РПЛ: судья ошибочно не удалил игрока "Оренбурга" в матче со "Спартаком"

На 40 минуте матча главный судья Артем Чистяков ошибочно не удалил защитника "Оренбурга" Данилу Ведерникова.
"Все основания для удаления были: Ведерников своим фолом срывает перспективную атаку. Во-вторых, сам фол грубый: он не сыграл в мяч, попав шипами по голеностопу Солари (вскользь), а затем, выполняя рискованный, безрассудный подкат, зажевал ногу Солари", - написал Синяев.
Напомним, тремя минутами ранее Ведерников был наказан желтой карточкой за неспортивное поведение после того, как не дал ввести мяч в игру со штрафного удара.
Встреча между "Спартаком" и "Оренбургом" в Москве проходит на "Лукойл Арене" в эти минуты. После первого тайма счет не открыт - 0:0.
Источник: телеграм-канал "Алё, рэф!"