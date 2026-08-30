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Экс-арбитр РПЛ: судья ошибочно не удалил игрока "Оренбурга" в матче со "Спартаком"

Экс-арбитр Анатолий Синяев прокомментировал эпизод в матче 6-го тура РПЛ "Спартак" - "Оренбург".
Фото: ФК "Спартак"
На 40 минуте матча главный судья Артем Чистяков ошибочно не удалил защитника "Оренбурга" Данилу Ведерникова.

"Все основания для удаления были: Ведерников своим фолом срывает перспективную атаку. Во-вторых, сам фол грубый: он не сыграл в мяч, попав шипами по голеностопу Солари (вскользь), а затем, выполняя рискованный, безрассудный подкат, зажевал ногу Солари", - написал Синяев.

Напомним, тремя минутами ранее Ведерников был наказан желтой карточкой за неспортивное поведение после того, как не дал ввести мяч в игру со штрафного удара.

Встреча между "Спартаком" и "Оренбургом" в Москве проходит на "Лукойл Арене" в эти минуты. После первого тайма счет не открыт - 0:0.

Источник: телеграм-канал "Алё, рэф!"

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