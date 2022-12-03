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Журналист Ильев: Хохлов войдет в тренерский штаб "Сочи"

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Экс-наставник "Динамо" Дмитрий Хохлов будет помогать Курбану Бердыеву в "Сочи".
Фото: РИА Новости
Как сообщают СМИ, Дмитрий Хохлов войдет в тренерский штаб "Сочи". Со специалистом уже провел переговоры владелец "барсов" Борис Ротенберг. Также с Хохловым разговаривал Курбан Бердыев. По данным источника, Дмитрий дал предварительное согласие.

Последним место работы Дмитрия Хохлова был "Ротор". Под руководством специалиста волгоградская команда провела 23 матча в ФНЛ. Клуб одержал всего 4 победы, 12 раз сыграл вничью и 7 раз проиграл.

"Сочи" располагается на 9 месте. В активе команды 25 очков. Недавно было объявлено, что новым главным тренером сочинского клуба стал Курбан Бердыев. Российский специалист подписал контракт на 2,5 года.

Источник: телеграм-канал журналиста Сергея Ильева


Сочи Бердыев Хохлов
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