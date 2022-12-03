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Сутормин – об интересе ЦСКА и "Динамо": клубы должны решить между собой, тут не только мое желание играет роль

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Универсальный футболист "Зенита" Алексей Сутормин прокомментировал появившуюся информацию об интересе к нему ЦСКА и "Динамо".
Фото: ФК "Зенит"
- Связывались ли со мной из ЦСКА и "Динамо"? Нет, впервые слышу об этом. Если будут предложения, тут клубы должны решать между собой, выкупать контракт или нет, приходить к какому-то пониманию. Поэтому тут не только мое желание или еще что-то играет роль , - приводит комментарий Сутормина Sport24.

Алексей Сутормин в этом сезоне провел за "Зенит" 12 матчей. В этих встречах футболист провел всего 644 минуты. Алексей не совершал результативных действий. Ранее агент игрока заявил, что Сутормина не устраивает его роль в "Зените" и они будут искать различные решения. Весной Алексей продлил контракт с сине-бело-голубыми, теперь соглашение рассчитано до лета 2025 года. Трансферная стоимость футболиста, по данным аналитического портала Transfermarkt, составляет 2,5 миллиона евро.

Ранее СМИ сообщали, что Суторминым интересуются ЦСКА и "Динамо".


ЦСКА Динамо Сутормин
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