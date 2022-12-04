"Скажут нам перейти в эту конфедерацию, мы перейдем. Но мне, конечно, хотелось бы играть на европейском уровне, в еврокубках, с сильнейшими командами. Безусловно, в Азии тоже есть хорошие команды, этого никто не отрицает", - цитирует футболиста "РБ Спорт".
Ранее об обсуждении варианта перехода РФС в АФК на ближайшем заседании исполкома заявил президент союза Александр Дюков. Позднее защитник "Спартака" и хавбек "Зенита" Алексей Сутормин отметили, что этот вопрос неизбежно появится на повестке дня.
Национальные и клубные команды России, начиная с февраля этого года не могут принимать участие в турнирах, проводимых ФИФА и УЕФА, из-за временного отстранения.
Игнатьев: скажут перейти в АФК – перейдем. Но хотелось бы играть в еврокубках, с сильнейшими командами
Форвард "Локомотива" Иван Игнатьев высказался о вероятности перехода российского футбола в Азиатскую конфедерацию.
Фото: РФС