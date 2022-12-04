"Переход российских команд в Азию? Большие сомнения, что все участники Азиатской конфедерации будут нам рады. К тому же нельзя забывать про дорогостоящие перелеты", — цитирует Салихову "РБ Спорт".
Напомним, президент РФС Александр Дюков ранее сообщил, что вопрос перехода организации в АФК будет рассмотрен в ходе ближайшего заседания исполкома.
Национальные и клубные команды России не могут принимать участие в международных турнирах, которые проводят ФИФА и УЕФА, из-за временного отстранения.
Зарема: большие сомнения, что участники АФК будут рады российским клубам
Спутница экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова поделилась мнением о возможности перехода российского футбола в Азиатскую конфедерацию.
Фото: Global Look Press