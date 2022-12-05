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"РБ Спорт": Сторожук перейдет на работу во вторую команду "Краснодара". Клуб ищет другого тренера для основы

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Главный тренер "Краснодара" Александр Сторожук продолжит работу со второй командой "быков".
Фото: ФК "Краснодар"
Как сообщает источник, клуб продолжает заниматься поиском нового главного тренера для клуба. Отмечается, что как только наступит определенность с кандидатами, Александр Сторожук покинет свой пост. При этом он сохранит работу в системе клуба и, скорее всего, снова возглавит "Краснодар-2".

Напомним, Александр Сторожук стал исполняющим обязанности главного тренера "Краснодара" в марте этого года, когда клуб неожиданно покинул немецкий специалист Даниэль Фарке. После нескольких месяцев работы Сторожук полноценно стал главным тренером клуба.

"Краснодар" ушел на зимний перерыв на восьмом месте в РПЛ. Команда Сторожука набрала 25 очков в 17 турах.

Источник: "РБ Спорт"


Краснодар Сторожук
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