В составе национальной команды играет защитник «Зенита» Деян Ловрен. По данным источника, за попадание футболиста в следующую стадию ЧМ ФИФА выплатит сине-бело-голубым 40 тысяч долларов. В общей сложности за участие Ловрена на мундиале питерцы заработали 290 тысяч.
Помимо "Зенита" выплаты получит ЦСКА – за Хорватию играет экс-полузащитник "армейцев" Никола Влашич. Сумма выплат москвичам составляет не менее 97 тысяч.
Источник: Metaratings
Metaratings: за попадание Хорватии в 1/4 финала ЧМ-2022 "Зенит" получит от ФИФА 40 тыс долларов
Сборная Хорватии вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2022, обыграв команду Японии в серии пенальти (1:1, 3-1) в рамках 1/8 финала турнира.
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