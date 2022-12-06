"Напоминает ли Пиняев меня? Иногда да — с учетом того, что он не такой высокий. Но по позиции, где он играет, и по тому, как он любит смещаться в центр, мне он больше напоминает Криштиану Роналду", - цитирует Аршавина Sport24.
18-летний хавбек успел сыграть в 11-ти матчах нынешнего сезона Российской Премьер-лиги, в которых забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.
"Крылья" завершили первую часть чемпионата на 11-м месте в турнирной таблице, самарцы записали на свой счет 20 очков в 17-ти играх.
Аршавин: Пиняев напоминает мне Роналду по тому, как он любит смещаться в центр
Экс-футболист "Зенита" Андрей Аршавин высказался о полузащитнике "Крыльев Советов" Сергее Пиняеве и сравнил его с Криштиану Роналду.
Фото: ФК "Крылья Советов"