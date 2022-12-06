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Казарцев: хочу в каждом туре судить "Спартак", но не дают. Не знаю даже почему

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Российский арбитр РПЛ Василий Казарцев поделился мнением о работе на домашних матчах "Спартака".
Фото: РПЛ
"Очень хочу судить "Спартак" в каждом туре, но не дают. Не знаю даже почему (смеется). Мне всегда нравилось работать на "Открытие Арене". В момент, когда они поют песню про Москву и зажигают фонарики: "Эти слова о тебе, Москва", — цитирует арбитра "Спорт День за Днем".

"Спартак" занимает второе место в таблице чемпионата России, набрав по итогам 17-ти туров 36 очков. Красно-белые отстают от лидера национального первенства "Зенита" на 6 баллов.

После окончания зимней паузы столичный коллектив в домашних стенах примет "Урал" в рамках 18-го тура РПЛ – матч пройдет 4 марта.


Казарцев Спартак
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