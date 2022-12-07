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Игрок "Краснодара" Сорокин: был бы рад видеть Дзюбу в команде

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Защитник "Краснодара" Егор Сорокин заявил, что был бы рад видеть Артема Дзюбу в команде.
Фото: Global Look Press
- Читал новости в интернете, что Дзюба может перейти в "Краснодар". Я был бы рад видеть его у нас в команде. Артём — хороший нападающий с отличной карьерой! Всё зависит от желания нашего клуба и желания Артема. Не мне решать такие вопросы. Я — футболист, а моя работа — играть в футбол. Соответствует ли Дзюба уровню РПЛ? Конечно, - приводит комментарий Сорокина "Чемпионат".

34-летний Артем Дзюба сейчас находится без клуба. В начале ноября форвард расторг контракт с "Адана Демирспор". В турецком чемпионате россиянин забил в первом же своем матче против "Фенербахче" (2:3), но этот гол так и остался единственных для Артема за команду. После нападающий потерял место в основе и покинул клуб. Дзюба в России выступал за "Спартак", "Томь", "Ростов", "Зенит" и тульский "Арсенал". Футболист является четырехкратным чемпионом России, а также лучшим бомбардиром российского чемпионата. Ранее СМИ сообщили, что агенты Дзюбы предлагали его услуги "быкам", но клуб отказался от игрока.

"Краснодар" после 17 сыгранных туров располагается на 7 месте в таблице РПЛ. На счету краснодарской команды 25 баллов.


Дзюба Краснодар Сорокин
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