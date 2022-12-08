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Онопко: Мостовой обижен на весь футбольный мир. Но он только по своей вине не состоялся как тренер

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Тренер сборной России Виктор Онопко поделился мнением о высказываниях экс-футболиста "Сельты" и "Спартака" Александра Мостового.
Фото: ТАСС
"Мостовой озлоблен своей невостребованностью. У него нет тренерской категории, которую он вполне мог получить. Саша обижен на весь футбольный мир. Он только по своей вине не состоялся как тренер", — цитирует Онопко Sport24.

Ранее Мостовой заявил, что его экс-напарник по "Спартаку" Игорь Шалимов испытывает проблемы с алкоголем, из-за чего между ними начался конфликт.

Мостовой после окончания карьеры игрока ни разу не работал главным тренером, а минувшим летом возглавил коллектив AMC Fight Nights из Медиалиги.


Онопко Мостовой
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