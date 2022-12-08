"Мостовой озлоблен своей невостребованностью. У него нет тренерской категории, которую он вполне мог получить. Саша обижен на весь футбольный мир. Он только по своей вине не состоялся как тренер", — цитирует Онопко Sport24.
Ранее Мостовой заявил, что его экс-напарник по "Спартаку" Игорь Шалимов испытывает проблемы с алкоголем, из-за чего между ними начался конфликт.
Мостовой после окончания карьеры игрока ни разу не работал главным тренером, а минувшим летом возглавил коллектив AMC Fight Nights из Медиалиги.
Онопко: Мостовой обижен на весь футбольный мир. Но он только по своей вине не состоялся как тренер
Тренер сборной России Виктор Онопко поделился мнением о высказываниях экс-футболиста "Сельты" и "Спартака" Александра Мостового.
Фото: ТАСС