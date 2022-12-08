– Неустойка нашему клиенту пока не выплачена. Собираются ли "Химки" это делать? Я, если честно, без понятия, – передает слова юриста "Матч ТВ".
Напомним, что российский тренер Николай Писарев работал в подмосковных "Химках" в период с 10 по 31 августа 2022 года. При Николае "Химки" уступили соперникам во всех своих матчах. 30 миллионов рублей – именно такую сумму должны были выплатить Писареву за досрочное расторжение контракта. После Николая главным тренером клуба был назначен Спартак Гогниев, который руководит командой и по сей день. А сам Николай Писарев сменил на этой должности Сергея Юрана, который оставил "Химки" в РПЛ по итогам предыдущего сезона, а также хорошо начал текущий сезон.
Юрист Писарева: неустойка от "Химок" нашему клиенту пока не выплачена
Спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы Писарева, сообщил, что "Химки" продолжают задерживать выплату неустойки за расторжение контракта с Николаем.
Фото: ФК "Химки"