– Мовсесьян сказал, что ЦСКА хочет усилиться зимой атакующими инсайдами? Я согласен с ним. В таком случае можно бороться с "Зенитом" за чемпионство. Почему бы и нет? Главное, чтобы это были качественные игроки с опытом в больших турнирах, а не просто молодые и перспективные футболисты. А так, в целом, у ЦСКА командная игра неплохая, просто не хватает реализации, – цитирует Алдонина Metaratings.
По итогам семнадцати сыгранных туров Российской премьер-лиги московский ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице. "Армейцы" под руководством Владимира Федотова, который в предыдущем сезоне привел "Сочи" к серебряным медалям чемпионата России, располагаются на пятом месте в турнирной таблице, имея на своем счету 29 очков. Столько же у "Динамо", занимающих четвертое место. На третьем месте во время зимнего перерыва находится "Ростов" под руководством Валерия Карпина (35 очков). Московский "Спартак" Гильермо Абаскаля – второй (36 очков), "Зенит" опережает их на шесть очков, занимая привычное первое место в таблице. Российская премьер-лига вернется в начале марта 2023 года. ЦСКА начнет вторую половину сезона гостевой встречей с "Сочи".
Алдонин: если ЦСКА зимой купит атакующих инсайдов, то сможет бороться с "Зенитом" за чемпионство
Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин объяснил, при каком условии "армейцы" смогут навязать борьбу "Зениту" за первое место в РПЛ.
Фото: Чемпионат.com