Как сообщает пресс-служба грозненского клуба, теперь футболист будет выступать под номером 7. Ранее Садулаев играл за команду под 10-м номером.
Напомним, что в межсезонье футболистом активно интересовались ведущие клубы Российской Премьер-Лиги. По информации СМИ, к нему проявляли интерес ЦСКА и «Краснодар».
Садулаев — воспитанник грозненского «Ахмата». С 2019 года он играет в первой команде. За это время 25-летний вингер провёл 124 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с командой рассчитан до 30 июня 2028 года, а текущая рыночная стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.
В сборной России Садулаев дебютировал в октябре 2022 года. С тех пор он сыграл 8 матчей и забил один гол.
Лечи Садулаев изменил игровой номер в "Ахмате"
Вингер «Ахмата» и сборной России Лечи Садулаев изменил игровой номер перед стартом нового сезона.
Фото: ФК "Ахмат"