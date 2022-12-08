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Агент Кайо: игрок вернется в Россию к началу сборов "Краснодара". Нет никаких проблем

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Агент Нето Хеновес, представляющий интересы защитника "Краснодара" Кайо Панталеао, заявил, что его клиент вернется в расположение клуба к началу зимних сборов.
Фото: ФК "Краснодар"
"Кайо вернется в Россию в январе к началу сборов команды. С этим нет никаких проблем", - цитирует агента "РБ Спорт".

В текущем сезоне Кайо провел 13 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых не отмечался результативными действиями, получил три желтых карточки и одну красную. Контракт бразильца с клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 2 млн евро. В сентябре ему исполнилось 27 лет.


Краснодар Кайо
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