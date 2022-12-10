"Сейчас все идет к тому, что "Хапоэль" выкупит Шапи у "Краснодара". Безусловно другие клубы проявляют интерес к Шапи, но у нас есть понимание, что ему лучше остаться в "Хапоэле". Это наилучший вариант для нас", - приводит слова Агузарова "РБ Спорт".
Напомним, Магомед Шапи-Сулейманов перебрался в "Хапоэль" из Беэр-Шевы на правах аренды из "Краснодара" в августе этого года. Он провел в составе израильского клуба 18 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал пять результативных передач. Срок его арендного соглашения истекает летом следующего года. При этом по условиям аренды "Хапоэль" может в любой момент выкупить россиянина.
Агент Шапи-Сулейманова: все идет к тому, что "Хапоэль" выкупит Магомеда у "Краснодара". Это наилучший вариант
Агент Алан Агузаров, представляющий интересы Магомеда Шапи-Сулейманова, поделился информацией о будущем своего клиента.
Фото: HBSFC.CO.IL