Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Марокко
18:00
ПортугалияНе начат
П1 5.6X 3.5П2 1.75
Англия
22:00
ФранцияНе начат
П1 2.95X 3.2П2 2.6
Реклама лига ставок Сделать ставку

Агент Шапи-Сулейманова: все идет к тому, что "Хапоэль" выкупит Магомеда у "Краснодара". Это наилучший вариант

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Агент Алан Агузаров, представляющий интересы Магомеда Шапи-Сулейманова, поделился информацией о будущем своего клиента.
Фото: HBSFC.CO.IL
"Сейчас все идет к тому, что "Хапоэль" выкупит Шапи у "Краснодара". Безусловно другие клубы проявляют интерес к Шапи, но у нас есть понимание, что ему лучше остаться в "Хапоэле". Это наилучший вариант для нас", - приводит слова Агузарова "РБ Спорт".

Напомним, Магомед Шапи-Сулейманов перебрался в "Хапоэль" из Беэр-Шевы на правах аренды из "Краснодара" в августе этого года. Он провел в составе израильского клуба 18 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал пять результативных передач. Срок его арендного соглашения истекает летом следующего года. При этом по условиям аренды "Хапоэль" может в любой момент выкупить россиянина.



Шапи-Сулейманов Краснодар Хапоэль Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Червиченко: Роналду - гиря на яйцах сборной Португалии. Не всем приятно с ним играть 2
Каррера: теперь Франция - главный фаворит чемпионата мира
Мостовой: хотелось бы послушать тех, кто говорил, что ЧМ-2022 неинтересен. То, что было в 1/4 - это фантастика 2
Неймар - о вылете сборной Бразилии: это похоже на ночной кошмар. Мой последний ЧМ? Я не знаю, но ничего не гарантирую
Официально: экс-тренер "Барселоны" Куман снова стал главным тренером сборной Нидерландов 3
Тен Хаг: мы хотим нового будущего "Манчестер Юнайтед", а Роналду не хотел быть его частью 2
Агент Шапи-Сулейманова: все идет к тому, что "Хапоэль" выкупит Магомеда у "Краснодара". Это наилучший вариант 1
Божович: судьи помогают "Спартаку" больше, чем ошибаются против. Кто им мешает стать чемпионами? 10
Metaratings: бывший защитник ЦСКА Васин покинет "Кайрат" 1
UOL: "Интернасьонал" может арендовать Марио Фернандеса у ЦСКА 1
Агент Фернандеса: Марио по-прежнему игрок высокого класса. Он будет востребован, если захочет вернуться
Ван Гал: я не буду продолжать работать тренером сборной Нидерландов. Вчера была моя последняя игра
Божович: если бы Черчесов не был россиянином, работал бы где-нибудь в Англии
Ван Дейк: мы были уверены в себе, тренировали пенальти. Но нереально смоделировать полный стадион, болеющий против тебя
Божович – о положении "Локомотива": команда развалена на кусочки. Но с ресурсами, которые у них есть, они не вылетят