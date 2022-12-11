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Полузащитник "Ростова" Миронов: не считаю, что уровень РПЛ упал. Я бы ничего не менял, сейчас все хорошо

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Игрок "Ростова" Алексей Миронов поделился мнением об уровне РПЛ и прокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.
Фото: Чемпионат.com
– Что касается нашего чемпионата, то меня все устраивает. Не считаю, что уровень РПЛ упал, мне нравится наш чемпионат. Я бы ничего не менял внутри, сейчас все хорошо – новый формат Кубка России, на мой взгляд, отличный. Единственное, не хватает международных матчей для практики, но это, опять же, другой вопрос, – цитирует Миронова "РБ Спорт".

Алексей Миронов играет за футбольный клуб "Ростов" с лета 2022 года, до этого он выступал за молодежную команду московского "Локомотива" ("Казанка"), "Оренбург", воспитывался в академии "железнодорожников". Контракт Алексея Миронова с московским "Локомотивом" рассчитан до 31 декабря 2027 года. В текущем сезоне 22-летний центральный полузащитник провел 20 матчей за "Ростов", забил один мяч и отдал две результативных передачи в Кубке России и Российской премьер-лиге. Больше всего матчей в своей карьере Миронов провел за футбольный клуб "Оренбург" – 56. За этот клуб Алексей в сумме забил десять мячей и отдал четыре результативных передачи. На данный момент футбольный сезон в России ушел на зимнюю паузу и вернется в конце февраля 2023 года (играми Кубка России) и в начале марта того же года (играми РПЛ).


РПЛ
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