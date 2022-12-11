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Sport24: Дзюба не ведет активных переговоров с клубами. Он хочет продолжить карьеру в России

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Экс-форвард "Зенита" и "Адана Демирспор" Артем Дзюба ищет себе новую команду в России.
Фото: Global Look Press
По информации источника, представители 34-летнего футболиста не ведут активных переговоров с претендентами на игрока и находятся в выжидательной позиции.

Отмечается, что Дзюба продолжит переговоры с зарубежными командами после завершения чемпионата мира в Катаре. Однако приоритетным для себя 34-летний нападающий считает вариант с возвращением в Россию.

Дзюба и "Адана Демирспор" договорились о расторжении контракта в ноябре. Российский форвард сыграл в 4-х матчах чемпионата Турции, в которых забил один мяч.

Источник: Sport24


Дзюба Российские трансферы
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