"На данный момент у нас нет предложений из России", — цитирует агента "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что мексиканский защитник согласен продолжить карьеру в России, если клуб предложит ему зарплату на сумму в 1,4-1,5 млн евро за сезон.
Летом сообщалось, что защитник входит в сферу интересов "Динамо", позднее – что он может перейти в "Спартак".
Агент Монтеса: у Сесара нет предложений из России
Агент Гелу Родригес, представляющий интересы защитника "Монтеррея" Сесара Монтеса, прокомментировал слухи о готовности перейти в клуб РПЛ на определенных финансовых условиях.
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