– Пусть Фукс уезжает, сейчас в ЦСКА придут новые молодые ребята и все будет нормально. Надо спокойно играть дальше и воспитывать своих игроков. Пусть парни играют в молодежках, растут, у нас сейчас есть время на подготовку. Еврокубков нет, золотые медали "армейцы" в этом сезоне не смогут выиграть, скорее всего, поэтому нужно наигрывать молодежь, – цитирует Соломатина Metaratings.
Напомним, что сегодня российский журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале поделился деталями переговоров между футбольными клубами ЦСКА и "Атлетико Минейро" по вопросу переходу бразильского центрального защитника Бруно Фукса на правах аренды. Фукс выступает за "армейцев" с августа 2020 года. За все время с моментами своего перехода Бруно провел всего 19 матчей за московский клуб. Результативных действий за ним не замечалось. В текущем сезоне, с учетом игр Российской премьер-лиги и Кубка России, принял участие в восьми играх за ЦСКА. 473 минуты – общее время, которое Бруно Фукс провел на поле в футболке ЦСКА по ходу этих встреч. Контракт бразильского защитника с "армейцами" на данный момент рассчитан до лета 2025 года.
Соломатин: пусть Фукс уезжает, в ЦСКА придут новые молодые ребята и все будет нормально
Бывший футболист ЦСКА Андрей Соломатин отреагировал на новость о возможной аренде защитника "армейцев" Бруно Фукса в "Атлетико Минейро".
Фото: РПЛ