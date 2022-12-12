Орлов – о Паредесе: на поле ведет себя, как бандит. Про таких говорят – "отмороженный"

Российский комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре полузащитника сборной Аргентины и экс-игрока "Зенита
" Леандро Паредеса.
"На футбольном поле он ведет себя, как бандит. Паредес не умеет отбирать мяч, просто не умеет. Про таких у нас в народе говорят — "отмороженный". Когда Паредес играет, чаще всего сборная Аргентины проигрывает", - цитирует Орлова Sport24
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Паредес выступал в составе "Зенита
" с 2017-го по 2019 год, после чего перешел в "Пари Сен-Жермен".
28-летний хавбек в составе сборной Аргентины принимает участие на текущем чемпионате мира в Катаре. Национальная команда под руководством Лионеля Скалони добралась до полуфинальной стадии, где сыграет против сборной Хорватии.